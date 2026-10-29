Mueren al menos 8 civiles en ataques de paramilitares de Sudán cerca de frontera con Chad

Los servicios de emergencia de Karnoi, una localidad estratégica del estado occidental de Darfur del Norte, denunciaron en un comunicado que los paramilitares efectuaron un ataque terrestre "a gran escala" en la zona de Tuqi, a unos 22 kilómetros al sur de la ciudad y en la carretera que la conecta con el municipio de Al Tina con Chad.

Al Tina, donde se encuentra el paso fronterizo homónimo, es un cruce vital para la entrada de ayuda humanitaria a la devastada región de Darfur -el principal feudo de las FAR en Sudán-, así como para la salida del país de cientos de miles de personas que huyen de la violencia sistemática del conflicto iniciado en abril de 2023.

Según la nota, este ataque a Tuqi provocó el desplazamiento de "un gran número de civiles", así como la muerte de tres y la "desaparición" de nueve, mientras que denunció que también se registraron actos de violencia en las aldeas vecinas de Luka y Maski, también a lo largo de la frontera con Chad.

En paralelo, los combatientes de las FAR lanzaron drones contra la zona de Shartaba, en Karnoi, que causaron la muerte de dos mujeres y de un niño, además de heridas a otras tres personas; mientras que en la vecina Qadi murieron otros dos civiles en una acción similar efectuada la noche del miércoles.

Esto se produce en un momento en el que se está recrudeciendo la violencia en las zonas de Karnoi, Ambro y Al Tina, ubicadas en el extremo noroeste de Darfur, donde están presentes el Ejército de Sudán y las Fuerzas Conjuntas, una alianza de grupos armados locales que apoyan a las tropas gubernamentales.

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La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas por el conflicto, que ha convertido al país en el escenario de la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU.