Nicaragua prevé ventas de al menos 918 millones de dólares en la cosecha de café 2026-2027

“A septiembre ya llevamos 691 millones de dólares reportados en exportaciones de café (...) y esperaríamos que se logre un monto igual o superior” al de la cosecha 2025-2026, cuando las exportaciones ascendieron a 918 millones de dólares, indicó el funcionario en declaraciones al Canal Parlamentario de Nicaragua.

El titular del banco emisor del Estado explicó que el café sigue siendo uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, junto al oro y la carne bovina.

Reyes destacó que el sector cafetalero registró resultados históricos en el ciclo 2025-2026, favorecidos por una mayor producción y precios internacionales que promediaron 270 dólares por quintal.

“Son cifras (918 millones de dólares) que el sector no había experimentado nunca. La última cosecha anduvo un poco más de 500 millones de dólares. Entonces se pueden imaginar: esto casi duplicó los ingresos de los cafetaleros”, resaltó.

Para el ciclo 2026-2027 se proyecta una producción aproximada de tres millones de quintales y un precio promedio de 294 dólares por quintal, anotó.

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Estos resultados han sido favorecidos por los avances en la calidad del café nicaragüense y su creciente reconocimiento en los mercados internacionales, señaló.

También por el mejoramiento de la infraestructura vial, la ampliación de la cobertura eléctrica, el acceso a servicios básicos y la capacitación técnica, así como por el acompañamiento de las instituciones del Gobierno, factores que contribuyeron a reducir los costos de producción y fortalecer la competitividad del sector, agregó.