Oficina antifraude de la UE incauta gominolas de cannabis que imitaban al producto clásico

En un comunicado, la OLAF anunció el cierre de una investigación que llevó a la incautación de más de 3.560 paquetes de gominolas con tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo de la planta de cannabis, de los cuales la mayoría (3.213) imitaban además la estética de una marca popular, incluyendo la fuente del nombre.

"Este tipo de productos se fabrican en el extranjero sin tener en cuenta las normas de seguridad, etiquetado y calidad vigentes en la Unión Europea. Los consumidores no disponen de información fiable sobre el hecho de que las gominolas contengan THC, ni sobre los demás ingredientes o las condiciones en las que se han elaborado", apuntó la OLAF.

Esta agencia señaló que el envase de las gominolas daba "una falsa impresión de que se trata de un producto seguro y corriente" mientras que "una sola ración puede contener una dosis de THC que el consumidor ni espera ni es capaz de evaluar".

Las autoridades aduaneras francesas dieron el aviso sobre estos paquetes, que se produjeron en Estados Unidos y cuyo destino final era Países Bajos.

"Los productos falsificados de esta naturaleza no solo engañan a los consumidores y perjudican a las empresas legítimas, sino que también pueden poner en riesgo la salud y la seguridad, especialmente la de los niños", dijo el director general de la OLAF, Petr Klement.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos productos infringían además los derechos de propiedad intelectual de la marca, que no ha sido identificada públicamente pero sí ha sido informada y podrá tomar medidas legales contra los vendedores identificados por la OLAF.

La investigación, en la que se ha examinado la cadena de valor de este tipo de productos, permitió además a la OLAF dar con varias páginas web y tiendas físicas en Francia que ofrecen productos narcóticos o psicoactivos ilícitos, una información que se ha trasladado a las autoridades francesas.