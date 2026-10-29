Pakistán confirma la muerte de un civil y 5 heridos en tiroteo fronterizo con Afganistán

"El martes por la noche, los talibanes afganos dispararon contra la población civil y también contra el bazar de Angoor Adda, donde un civil perdió la vida y otros cinco resultaron heridos", declaró este jueves a EFE Abdul Samad, un agente de la comisaría de Waziristán del Sur, en KP, donde ocurrió el ataque.

El policía agregó que muchas tiendas también sufrieron daños por los disparos transfronterizos.

El Ministerio de Defensa afgano reconoció el lanzamiento de ataques contra bases militares y puestos fronterizos paquistaníes, una operación descrita como represalia por un ataque anterior con drones en la provincia de Paktika.

Por su parte, el Ministerio de Información de Pakistán afirmó el miércoles que las fuerzas del país destruyeron siete puestos fronterizos afganos después de que tropas talibanes dispararan contra civiles.

La frontera entre Pakistán y Afganistán se cerró en octubre de 2025 tras enfrentamientos armados y tensiones de seguridad entre ambos países.

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Los enfrentamientos se dispararon de nuevo en septiembre tras un atentado en la provincia paquistaní de KP en el que murieron al menos 50 personas, entre ellas 27 policías, y más de 100 resultaron heridas.

Islamabad acusa a Kabul de dar refugio a grupos terroristas que atentan en su territorio, especialmente al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), algo que los talibanes afganos niegan reiteradamente.