Presidente de República Democrática del Congo aboga ante Putin por el diálogo en Ucrania

"Su Excelencia, nuestro país, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el período 2026-2027, busca constantemente soluciones equilibradas con respecto a Ucrania y Oriente Medio", dijo el mandatario africano al dirigirse al presidente ruso, Vladímir Putin, quien presidía la reunión.

Agregó que la RDC aboga por el diálogo y la diplomacia a pesar de que las posturas de las partes puedan parecer irreconciliables.

"Queremos que la protección de la población civil siga siendo una prioridad. Estos conflictos no son ajenos a nuestro pueblo, son de naturaleza internacional", aseveró.

Putin, por su parte, mencionó la misión humanitaria que se desarrolla estos días en la localidad de Oleshki, en la anexionada región de Jersón, y aseguró que Rusia continúa la búsqueda de una solución pacífica a la crisis ucraniana.

Se trata de la segunda visita de Tshisekedi a Rusia en calidad de dirigente de la República Democrática del Congo después del viaje que hizo en 2019 para asistir a la primera cumbre Rusia-Africa en el balneario ruso de Sochi.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció en el pasado a Tshisekedi su solidaridad con Ucrania y su pueblo.