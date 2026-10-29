Presidente israelí pide no "estigmatizar" a los árabes que ejercieron su derecho al voto

"Esta mañana he hablado con el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, y con el director del Shin Bet, David Zini; sigo muy de cerca el desarrollo de la investigación sobre las denuncias publicadas hoy", dijo Herzog en un vídeo mensaje.

El conservador Sohlberg solicitó en una carta a Zini (elegido para el cargo por Netanyahu en 2025), fechada ayer y conocida este jueves, que investigue denuncias recibidas sobre una posible "injerencia extranjera" en las elecciones.

El diario israelí Haaretz sostiene que dichas denuncias incluyen la sospecha de fondos desde Catar destinados a aumentar la participación electoral de los palestinos con ciudadanía israelí.

El Likud se apresuró a calificar las sospechas de "Raamgate" (en referencia al partido árabe Raam) y alegó que "la implicación de entidades extranjeras —que intervinieron y sobornaron a votantes para favorecer a los partidos árabes— constituye un hecho de una gravedad sin precedentes".

Por su parte, el opositor Gadi Eisenkot, acusó a Netanyahu de encabezar la "campaña de influencia ilegal" con el único fin de retrasar los resultados electorales y la inauguración de la nueva Knéset (en la que el Likud no tendrá mayoría) prevista para el próximo 10 de noviembre.

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El demócrata Yair Golán dijo, a su vez, en un comunitario que Netanyahu busca "deslegitimar la voluntad de la opinión pública, y en particular la de la población árabe".