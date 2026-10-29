Putin destaca el papel de Melania Trump en la misión humanitaria en Oleshki

"En cuanto a la zona de conflicto ruso-ucraniana, se ha planificado una operación (humanitaria) para estos mismos días, hoy o mañana, con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, específicamente para brindar asistencia a la población civil", dijo el jefe del Kremlin durante una intervención en el marco de la tercera cumbre Rusia-África que se celebra en Moscú.

Se trata de la primera vez que el líder ruso comenta la tregua temporal entre Rusia y Ucrania en la zona de Oleshki con el objetivo de asistir y evacuar a los habitantes de esa localidad, bloqueada desde hace meses debido a los combates incesantes en la zona.

Según el líder ruso, la situación en Oleshki se agravó debido a las acciones de Ucrania, que minó los accesos a la localidad y provocó "una catástrofe humanitaria".

Kiev, por su parte, ha acusado a los militares rusos de hacer lo mismo. "Estamos trabajando en eso (el desminado), al igual que estamos trabajando en una posible solución pacífica de la crisis ucraniana", aseguró Putin.

Según informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso, los militares desminan la ruta a la localidad de Oleshki, donde rige una tregua desde el pasado martes.

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"La densidad de minado es alta, pero avanzamos", señaló el mando castrense ruso en su cuenta de Telegram, donde publicó un vídeo de las labores.

Según Defensa, los zapadores de la agrupación militar Dniepr "llevan a cabo la exploración y limpieza de las autopistas para garantizar la seguridad de las rutas de tránsito hacia la localidad de Oleshki".

La defensora del pueblo ruso, Yana Lantrátova, partió hoy rumbo a Jersón, para ultimar los detalles de la operación de evacuación.

"El régimen de cese el fuego ya lleva 54 horas de cumplimiento, desde las 04:00 hora de Moscú del 27 de octubre. Las partes cumplen plenamente los compromisos asumidos, no se ha detectado ni una sola violación", aseveró en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares estará vigente hasta la noche del domingo.