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Mundo
29 de octubre de 2026 - 09:00

Putin propone trasladar algunas fábricas rusas a África durante la cumbre en Moscú

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Moscú, 29 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país, asolado por las sanciones occidentales, está interesado en trasladar algunas fábricas al continente africano durante la cumbre Rusia-África que tiene lugar en Moscú.

Por EFE
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"No voy a decir nada del otro mundo, ya que esto va en línea con los intereses de Rusia, sobre todo en las condiciones actuales, cuando la economía y las empresas rusas sufren numerosas sanciones. Simplemente, nuestras compañías están interesadas en trasladar cierta infraestructura de producción a los países africanos. Es un interés mutuo", dijo el líder ruso.

Putin, que criticó las "prácticas coloniales occidentales", aseveró que el empresariado ruso hace sus negocios en África en igualdad de condiciones.

"Nuestra comunidad empresarial siempre aborda la cooperación con socios africanos con honestidad, respeto e integridad, y realiza negocios en igualdad de condiciones. No busca obtener beneficios al estilo de las prácticas coloniales de las antiguas metrópolis, sino que invierten y utilizan los ingresos que reciben para el desarrollo de las economías de sus países", destacó.

Según el líder ruso, las compañías siempre abogan por cuidar el bienestar de los empleados y sus familias, participan en programas humanitarios y cuidadosamente tratan las cuestiones de ecología y el medio ambiente, respetando al mismo tiempo los procesos de la política interna.

El mandatario, además, subrayó que el 85 % de las operaciones comerciales se realiza en rublos.

Según Putin, Rusia entre otras cosas aumentó sus exportaciones de fertilizantes a los países africanos, a lo que añadió que Moscú está dispuesto a compartir su tecnología en el sector agrícola.

"Las exportaciones de fertilizantes minerales rusos el año pasado se estimaban en 1,5 millones de toneladas. Y en el año corriente ya superaron los 2,2 millones de toneladas", resumió.

El continente debe convertirse en "un verdadero mercado de producción y venta, y no seguir siendo un mercado de consumo", concluyó.

De acuerdo con las fuentes oficiales rusas, el intercambio comercial entre Rusia y medio centenar de países de África supero los 27.000 millones de dólares en 2025. En comparación, el intercambio comercial de Moscú con los cinco estados de Asia Central en el mismo periodo es alrededor de 50.000 millones de dólares.

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