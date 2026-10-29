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Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:30

Putin reivindica el papel de Rusia en la prevención de conflictos en la cumbre con África

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Moscú, 29 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su país contribuye significativamente al arreglo y prevención de conflictos en los países africanos durante la cumbre Rusia-África que tiene lugar en la capital rusa.

Por EFE
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"Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuestro país hace una contribución significativa en la resolución de los conflictos actuales y a la prevención de nuevos conflictos en el continente africano", destacó el mandatario ruso dirigiéndose a los líderes de más de 20 países africanos durante el evento en la Sala de Alejandro del Gran Palacio del Kremlin.

Putin, además, subrayó que Rusia y África son unos aliados naturales cuando se trata de la construcción de un mundo multipolar.

"Rusia y África están unidas por unos lazos estrechos de amistad y cooperación. Somos aliados naturales en el proceso de construcción de un nuevo orden multipolar, verdaderamente democrático, libre del dictado y dobles entándares, basado en el respeto de las normas del derecho internacional y los principios básicos de la carta de la ONU", aseveró.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania los países de África se han convertido en socios importantes de Rusia. Aparte de proyectos económicos conjuntos, la cooperación se centra en el ámbito militar.

En ese terreno destaca el Cuerpo Africano (African Corps), un grupo mercenario paramilitar controlado por el Ministerio de Defensa de Rusia muy activo especialmente en el Sahel, varios de cuyos líderes se encuentran ahora en Moscú.

De acuerdo con los datos del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, dicho grupo cuenta con miles de efectivos en países como República Centroafricana, Malí y Libia.

Además, Rusia se mantiene como gran exportador de armamento a los países de África. Según SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), entre 2021 y 2025 Moscú se situó como el tercer exportador más grande de armas después de EE.UU. y China.

Al mismo tiempo, algunos funcionarios rusos insisten que son los países occidentales que utilizan a mercenarios para la "implementación de sus tareas coloniales" en África.

"Occidente utiliza hábilmente diversos métodos para generar tensión, incluso una amenaza militar directa, en prácticamente cualquier parte de África. Occidente está dispuesto a provocar golpes de Estado en cualquier país, no solo en África", dijo este jueves el asesor del Kremlin, Antón Kobiakov en el marco de la cumbre Rusia-África.

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