ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:15

Sanitarios cantan y bailan para despedir a la última paciente de ébola de un centro en RDC

Imagen sin descripción

Nairobi, 29 oct (EFE).- Entre bailes, canciones, tambores y campanas, trabajadores sanitarios celebraron la recuperación y salida de la última paciente confirmada de ébola ingresada en un centro de tratamiento de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Mongbwalu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un vídeo remitido este jueves por la ONG a EFE muestra a la mujer abandonando sonriente la zona de tratamiento mientras baila junto a los sanitarios, todavía protegidos con trajes amarillos, mascarillas, guantes y pantallas faciales.

Al otro lado de las instalaciones de aislamiento del centro, otros trabajadores vestidos con uniformes médicos verdes acompañan la celebración al ritmo de tambores y campanas y levantan las manos cantando y gritando mientras la paciente sale de las instalaciones.

"Momentos de alegría marcaron la salida del último paciente confirmado de ébola del centro de tratamiento de MSF, curado", señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

La escena tuvo lugar la pasada semana en Mongbwalu, en la provincia oriental de Ituri, epicentro de la actual epidemia, aunque MSF advirtió de que la salida de esta paciente no significa que el brote haya acabado.

"En la República Democrática del Congo, el brote de ébola está lejos de haber terminado y sigue propagándose. El número de casos ya ha superado los 10.000 y en pocos días se superará la cifra de 5.000 fallecidos", advirtió a EFE un portavoz de MSF.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, correspondientes al 27 de octubre, la RDC acumula 10.193 casos confirmados y 4.960 muertos, con una tasa de letalidad del 48,7 %.

Ituri (noreste) continúa siendo la provincia más golpeada y concentra el 71,4 % de todos los contagios confirmados y casi seis de cada diez nuevos casos.

La epidemia, declarada oficialmente el pasado 15 de mayo y causada por la cepa Bundibugyo del virus, ha afectado hasta ahora a 66 zonas sanitarias de ocho de las 26 provincias congoleñas.

La RDC suma ya 2.749 personas recuperadas desde el comienzo del brote, entre ellas la paciente que abandonó bailando el centro de Mongbwalu.

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria (uno).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
05
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más

Te puede interesar