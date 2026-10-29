Sanitarios cantan y bailan para despedir a la última paciente de ébola de un centro en RDC

Un vídeo remitido este jueves por la ONG a EFE muestra a la mujer abandonando sonriente la zona de tratamiento mientras baila junto a los sanitarios, todavía protegidos con trajes amarillos, mascarillas, guantes y pantallas faciales.

Al otro lado de las instalaciones de aislamiento del centro, otros trabajadores vestidos con uniformes médicos verdes acompañan la celebración al ritmo de tambores y campanas y levantan las manos cantando y gritando mientras la paciente sale de las instalaciones.

"Momentos de alegría marcaron la salida del último paciente confirmado de ébola del centro de tratamiento de MSF, curado", señaló la organización en un mensaje publicado en la red social X.

La escena tuvo lugar la pasada semana en Mongbwalu, en la provincia oriental de Ituri, epicentro de la actual epidemia, aunque MSF advirtió de que la salida de esta paciente no significa que el brote haya acabado.

"En la República Democrática del Congo, el brote de ébola está lejos de haber terminado y sigue propagándose. El número de casos ya ha superado los 10.000 y en pocos días se superará la cifra de 5.000 fallecidos", advirtió a EFE un portavoz de MSF.

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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) congoleño, correspondientes al 27 de octubre, la RDC acumula 10.193 casos confirmados y 4.960 muertos, con una tasa de letalidad del 48,7 %.

Ituri (noreste) continúa siendo la provincia más golpeada y concentra el 71,4 % de todos los contagios confirmados y casi seis de cada diez nuevos casos.

La epidemia, declarada oficialmente el pasado 15 de mayo y causada por la cepa Bundibugyo del virus, ha afectado hasta ahora a 66 zonas sanitarias de ocho de las 26 provincias congoleñas.

La RDC suma ya 2.749 personas recuperadas desde el comienzo del brote, entre ellas la paciente que abandonó bailando el centro de Mongbwalu.

Este brote es el segundo más mortífero de la historia a nivel global, aunque todavía está lejos del más grave hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC y Uganda, se han detectado casos vinculados al brote congoleño en otros dos países africanos: Kenia (nueve, incluyendo dos muertos) y Nigeria (uno).