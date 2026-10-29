ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 22:50

Silvestre Dangond celebra las distintas facetas del amor en su nueva canción ‘Hay amores’

Imagen sin descripción

Bogotá, 29 oct (EFE).- El cantante colombiano Silvestre Dangond presentó este jueves ‘Hay amores’, una canción que recorre las distintas etapas de la vida y celebra las diferentes formas de amar, desde el primer enamoramiento en la infancia hasta las relaciones adultas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El tema, que cuenta con un "coro contagioso y un espíritu alegre", busca conectar con las experiencias y recuerdos que dejan huella en las personas a lo largo de su vida.

La composición reunió a Dangond con Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes también estuvieron a cargo de la producción musical y la productora Mambo Cine realizó el videoclip.

El audiovisual fue rodado en Valledupar, capital del departamento del Cesar (noreste) y considerada la capital mundial del vallenato, una región vinculada a las raíces musicales del artista, nacido en Urumita, La Guajira (noreste).

El video muestra distintos paisajes de la región, entre ellos ríos, árboles, calles y escenarios cotidianos, que acompañan una historia sobre los vínculos afectivos y la importancia de compartir.

En las imágenes, Dangond aparece junto a sus músicos en escenas que reflejan la complicidad y la alegría de compartir la música en distintas generaciones.

Con este lanzamiento, el intérprete vuelve a explorar historias cotidianas a través de la música vallenata, género en el que se ha consolidado como una de sus figuras más reconocidas.

‘Hay amores’ plantea una celebración de los afectos en sus distintas manifestaciones y de las experiencias que acompañan a las personas durante las diferentes etapas de la vida.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Política
Video: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más
03
Política
Plan de Alliana de usar “Concordia Colorada” se despeña: Marito Abdo es la piedra en el camino
Ver más
04
Economía
Carmen Marín renuncia al directorio del BCP
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar