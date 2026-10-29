ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:50

Suben a 69 los muertos en accidente y Sánchez promete aclarar "hasta el último detalle"

Imagen sin descripción

Toledo (España), 29 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

La cifra de fallecidos en el accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes de alta velocidad asciende ya a 69, informó por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi.

García-Page detalló que, de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

El jefe del Ejecutivo se trasladó el mismo miércoles al lugar del siniestro, la localidad de Urda (Toledo), y desde allí aseguró que se va a "llegar hasta el final" para saber qué es lo que provocó el accidente.

Un mensaje en el que Sánchez insistió este jueves, recalcando que el trabajo del Estado está volcado en la respuesta a una triple vertiente.

La primera de ellas, dar respuesta a la emergencia ante esta tragedia, culminar el levantamiento de los cadáveres, proceder a su identificación y completar igualmente de los heridos.

A ello ha sumado el trabajo que se va a realizar para el esclarecimiento de las causas y, más tarde, el resarcimiento, desde un punto de vista material, a los familiares de las víctimas.

"Toda la Administración General del Estado, todas las instituciones que pertenecemos al Estado, desde el pequeño municipio al Gobierno de España, estamos trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia", subrayó Sánchez.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren Iryo que se encontraba parado cerca de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de Renfe que llevaba 378 pasajeros.

A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías.

Grúas de gran tonelaje han conseguido mover de un terraplén uno de los vagones de los dos trenes accidentados, mientras los servicios de emergencia continúan con la búsqueda de posibles nuevas víctimas.

Mientras, el sindicato de maquinistas Semaf comenzó la medianoche pasada la huelga de 24 horas que había convocado en Renfe con anterioridad en demanda de mejoras estructurales de seguridad.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
03
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
04
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar