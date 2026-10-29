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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:00

Trabajadores de la educación hacen huelga en Argentina tras feminicidio de una maestra

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- Los trabajadores de la educación agrupados en el mayor sindicato docente de Argentina realizan este jueves una huelga nacional y movilizaciones para exigir justicia por el feminicidio de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue hallado ayer en la provincia de Corrientes (noreste) tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

Por EFE
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La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a una “jornada nacional de duelo y protesta” en memoria de Godoy, directora suplente de la Escuela Rural número 626, situada en el paraje El Malezal, en Corrientes.

El cuerpo de la docente fue encontrado este miércoles "semisumergido" en una zona de bañados y pantanos en un terreno de difícil acceso, a unos 2,5 kilómetros del establecimiento donde trabajaba.

Cinco personas permanecen detenidas por el feminicidio de Nancy Godoy. Los principales acusados son Ireneo Felipe Zarza y Felipe Dionisio Sandoval, trabajadores de la estancia donde se encuentra la escuela rural en la que la docente se desempeñaba como directora suplente. Ambos están imputados por feminicidio.

También fueron detenidos Rosa Leguizamón, vecina de la escuela e imputada por homicidio simple como coautora, y su pareja, Nahuel Rojas, por inconsistencias en sus movimientos.

Leguizamón aseguró haber visto por última vez a Godoy el 9 de octubre, aunque la investigación sitúa el último contacto de la docente el día 7. El quinto detenido, Ernesto Bordón, peón de la estancia, está acusado de falso testimonio.

La Fiscalía no descarta que la mujer sufriera una agresión sexual antes de ser asesinada.

Godoy había denunciado el deterioro de la escuela, donde había baños obstruidos, mobiliario dañado y libros mojado.

Para llegar al centro educativo, al que asistían ocho alumnos, la docente debía recorrer a caballo un trayecto de difícil acceso durante dos o tres horas.

Ctera exigió una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y reclamó a los Gobiernos provincial y nacional que asuman sus responsabilidades ante las condiciones de aislamiento y desprotección en las que la docente desarrollaba su labor.

La jornada de protesta incluye concentraciones, actos, conferencias de prensa y otras acciones públicas en todo el país. En Buenos Aires, los docentes fueron convocados a manifestarse frente a la Casa de la Provincia de Corrientes.

La huelga afectar las clases en distintos niveles educativos, aunque el alcance de la suspensión depende de cada establecimiento.

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