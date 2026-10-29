Un argentino entre los fallecidos y hay 24 desaparecidos en el accidente de tren en España

Uno de los 69 fallecidos que fueron confirmados hasta el momento es argentino, mientras que un compatriota permanece desaparecido, informó la embajada de Argentina en España.

En los dos trenes implicados en el siniestro, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, viajaban 42 extranjeros de siete nacionalidades, según fuentes del ministerio, que se mantiene al habla con las embajadas respectivas, si bien no precisaron cuáles.

Entre los afectados, serían siete los heridos extranjeros y diez habrían resultado ilesos.

Entre las países de procedencia, al menos cuatro son de China, dos de Japón y uno de Filipinas, según las autoridades de esos países, mientras las francesas están en "estrecho contacto" con las españolas para tratar de recibir noticias de "varios" de sus ciudadanos.

La embajada de China en Madrid confirmó, en declaraciones a medios estatales chinos, que cuatro connacionales viajaban en los trenes siniestrados y todos se encontraban en buen estado de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de ellos declaró a la agencia china Xinhua que algunos habían sufrido heridas leves.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, publicó en X que el Gobierno español había avisado de que dos japoneses figuraban en la lista de pasajeros.

Por su parte, la legación de Filipinas dijo estar en estrecha coordinación con las autoridades españolas y con los operadores ferroviarios "en relación con los ciudadanos filipinos que pudieran haberse visto afectados por el suceso".

"Hasta el momento, tenemos información confirmada sobre un ciudadano filipino que sufrió heridas leves y fue trasladado a un hospital", indicó en un comunicado difundido en Facebook.