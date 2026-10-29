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Mundo
29 de octubre de 2026 - 07:00

Un partido árabe acusa a Netanyahu de preparar el terreno para rechazar los resultados

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- El presidente del partido árabe Balad, Sami Abu Shehadeh, acusó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de construir una narrativa para rechazar los resultados electorales, después de que el Likud denunciara supuestas irregularidades relacionadas con la participación árabe en los comicios.

Por EFE
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En un comunicado, el presidente de Balad -partido que forma parte de la coalición de partidos árabes Lista Conjunta- acusa al Likud de Netanyahu de pedir al aparato de seguridad "que emplee la fuerza para anular los resultados electorales".

Este jueves, el presidente de la Comisión Electoral Central israelí, el juez conservador Noam Sohlberg, solicitó al jefe del Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), David Zini, nombrado por Netanyahu, que investigue denuncias recibidas sobre una posible "injerencia extranjera" en las elecciones parlamentarias que el país celebró el martes.

Ello después de que el Likud denunciara este miércoles que los partidos árabes han "robado las elecciones", una afirmación que la Policía desmintió a varios medios israelíes sosteniendo que "no hay pruebas que lo respalden".

Abu Shehadeh afirma en la nota que en la jornada electoral cientos de activistas de la extrema derecha armados se presentaron en centros de votación de localidades árabes en un "intento de suprimir la participación electoral".

"Ahora, esta acusación ha entrado en una nueva fase, caracterizada por acusaciones peligrosas", dice sobre las denuncias del Likud sobre fraude electoral que la Comisión Electoral pidió investigar al jefe del Shin Bet, una figura controvertida por sus posiciones religiosas mesiánicas y que fue nombrado recientemente por Netanyahu.

"Netanyahu y sus allegados son individuos peligrosos que están construyendo una narrativa para rechazar los resultados de unas elecciones; unas elecciones que han arrojado el resultado más contundente visto en Israel en décadas", dice el líder de Balad.

E insiste en que no hay que "permitir que la derecha robe estas elecciones", ni consentir que arrastre al país a una nueva ronda electoral "basada en afirmaciones falsas y delirantes". "Han perdido; váyanse a casa", concluye.

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