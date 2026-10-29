Vance defiende el conflicto contra Irán y asegura que Trump evitará una "guerra eterna"

En el evento, celebrado a cinco días de las elecciones legislativas en las que la política exterior y la guerra figuran entre las preocupaciones de los votantes, Vance prometió "que Donald Trump no va a permitir que la guerra con Irán se convierta en una guerra eterna".

El vicepresidente respondió así a un votante republicano que cuestionó si el Gobierno estaba cumpliendo su promesa de poner fin a las costosas intervenciones militares en el extranjero.

"Comprendo la frustración que generan las desventuras extranjeras en Oriente Medio", dijo Vance durante el encuentro organizado por Fox News y moderado por el presentador Jesse Watters.

Vance, quien recordó su propio servicio militar en Irak, sostuvo que Estados Unidos lleva siete meses involucrado en el conflicto y que sus relaciones con Teherán han estado marcadas por 47 años de tensiones.

También defendió que oponerse a las intervenciones militares prolongadas no significa rechazar por completo el uso de la fuerza y aseguró que Trump cumplirá los objetivos estadounidenses antes de centrarse en otras prioridades de su Gobierno.

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La guerra es un asunto sensible para la opinión pública a las puertas de las elecciones del martes.

Un 65 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump sobre la operación militar en Oriente Medio, frente a un 33 % que la respalda, según una encuesta del Pew Research Center realizada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

Los comicios determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump; los demócratas necesitan ganar cuatro escaños netos en cada cámara para arrebatar la mayoría a los republicanos.