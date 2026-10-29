Vance vuelve a ser tormenta tropical y amenaza con lluvias intensas al noroeste de México

El ciclón se había debilitado el miércoles a depresión tropical, cuando a las 15:00 horas (21:00 GMT) se encontraba a unos 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Sin embargo, durante la madrugada de este jueves volvió a intensificarse y, a las 06:00 horas (12:00 GMT), su centro se ubicaba aproximadamente a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Vance presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Su circulación favorecerá lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el centro y sur de Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el norte de Nayarit y el oeste de Durango.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

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Además, el fenómeno generará vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, en las costas de Sinaloa.

En los litorales de Baja California Sur y Nayarit se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las autoridades también pronostican oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como olas de uno a dos metros en el litoral de Jalisco.

Ante estas condiciones, el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y oleaje elevado.