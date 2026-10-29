ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:25

Vance vuelve a ser tormenta tropical y amenaza con lluvias intensas al noroeste de México

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 29 oct (EFE).- Vance recuperó durante la madrugada de este jueves la categoría de tormenta tropical frente a las costas del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), donde amenaza con provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, además de inundaciones y deslaves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ciclón se había debilitado el miércoles a depresión tropical, cuando a las 15:00 horas (21:00 GMT) se encontraba a unos 355 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Sin embargo, durante la madrugada de este jueves volvió a intensificarse y, a las 06:00 horas (12:00 GMT), su centro se ubicaba aproximadamente a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Vance presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el nor-noreste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Su circulación favorecerá lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el centro y sur de Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, el norte de Nayarit y el oeste de Durango.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Además, el fenómeno generará vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, en las costas de Sinaloa.

En los litorales de Baja California Sur y Nayarit se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Las autoridades también pronostican oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como olas de uno a dos metros en el litoral de Jalisco.

Ante estas condiciones, el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones, crecidas de ríos y oleaje elevado.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar