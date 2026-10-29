Xi Jinping envía sus condolencias al rey Felipe IV por el accidente de tren en Toledo

En el mensaje, compartido por medios oficiales, el líder chino expresó brevemente su pesar al monarca español por "el accidente de alcance y descarrilamiento de un tren de alta velocidad en España".

La Embajada de China en España confirmó previamente en declaraciones a medios estatales chinos que cuatro connacionales viajaban en los trenes implicados y que todos se encontraban en buen estado de salud.

Uno de ellos informó a la agencia china Xinhua de que algunos habían sufrido heridas leves.

El accidente ocurrió cuando, según el Ministerio de Transportes, un tren de la compañía Iryo que se encontraba parado cerca de la localidad toledana de Urda con 147 pasajeros fue embestido por detrás por otro de alta velocidad de Renfe, que llevaba 378 pasajeros.

A causa del fortísimo impacto, varios vagones se precipitaron por la ladera de las vías. Según fuentes del Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones de este último tren y su caída por un terraplén.

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El número de fallecidos se mantiene en 68, además de decenas de heridos, gran parte de ellos hospitalizados. Las fuerzas de seguridad han recibido hasta el momento 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas.