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Mundo
30 de octubre de 2026 - 01:40

Al menos un muerto en Kiev luego de un nuevo ataque ruso con misiles balísticos

Imagen sin descripción

Kiev, 30 oct (EFE).- Al menos una persona murió en la noche del jueves en Kiev luego de un nuevo ataque de Rusia a la ciudad con misiles balísticos, según informó la Administración Militar ucraniana en su cuenta de Telegram.

Por EFE
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Este ataque letal ruso fue dirigido contra el distrito de Dnipró, donde fue alcanzado un complejo residencial.

La Fuerza Aérea también informó de otros ataques con misiles y drones llevados a cabo por Rusia durante la noche y la madrugada del viernes contra la capital y contra otras regiones de Ucrania.

En la ciudad de Kremenchuk, en la región de Poltava, Ucrania central, fue golpeada una infraestructura industrial.

Y en la región de Dnipropetrovsk (centro-este) las autoridades informaron de la caída del suministro eléctrico que afecta a unos 350.000 abonados debido a ataques rusos al sistema energético.

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