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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:50

Allanan el domicilio de un alcalde de Ecuador por presunta malversación de fondos

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Quito, 30 oct (EFE).- La Policía de Ecuador y la Fiscalía allanaron el domicilio del alcalde de la ciudad costera de Playas, Gabriel Balladares, en el marco de una investigación por presunto peculado (malversación de fondos públicos), durante la que se encontraron 15.000 dólares en efectivo en su vehículo, según detalló este viernes en X el ministro del Interior, John Reimberg.

Por EFE
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Dos personas fueron detenidas, pero no el primer edil, quien, según explicó Reimberg en un medio local, cuenta con inmunidad electoral al haberse presentado formalmente a la reelección como alcalde para los próximos comicios locales del 29 de noviembre.

El operativo, denominado 'Marea', incluyó seis allanamientos en la provincia costera de Guayas, donde se encuentra Playas, como parte de unas investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas que habrían ocasionado un perjuicio económico de 520.865 dólares.

Según detalló el ministro, los informes de auditoría identificaron presuntos pagos por obras que no fueron ejecutadas, diferentes en las cantidades de los trabajos realizados, modificaciones contractuales e incumplimientos técnicos.

Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la vivienda del alcalde, en cuyo vehículo los agentes encontraron 15.000 dólares en efectivo.

Los allanamientos se desarrollaron en los municipios de Guayaquil y Playas, con el objetivo de recabar indicios relacionados con los hechos investigados.

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