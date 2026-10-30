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Mundo
30 de octubre de 2026 - 14:10

Argentina usa en el G20 el término "superinteligencia" que promueve Trump

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Atlanta (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, utilizó este viernes, en el marco de la reunión de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Atlanta, el término "superinteligencia" para referirse a la inteligencia artificial (IA), un cambio de vocabulario impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por EFE
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En un mensaje publicado en redes sociales para detallar su participación en el G20, Quirno afirmó que Argentina "pretende ser un protagonista" en la carrera tecnológica y un "proveedor confiable" de energía, alimentos y tierras raras para el mundo.

"Las súper inteligencias y los centros productores de energía y minerales se retroalimentan y se potencian, por lo que también podemos ver un boom de data centers y sus sectores asociados", declaró el canciller.

Trump, que se ha opuesto a regular el sector de la inteligencia artificial para no perder la carrera tecnológica frente a China y ha sugerido que el sector debería recibir asesoramiento en materia de imagen pública, promueve desde septiembre el uso de "superinteligencia" y ordenó a su Gobierno eliminar la expresión "inteligencia artificial". También ha criticado a los medios que emplean el término IA.

El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh, empleó también en una comparecencia esta semana el término "superinteligencia", cuyo uso la Casa Blanca ha impuesto en documentos oficiales.

El uso de "superinteligencia" por parte del canciller argentino es otra muestra de la alineación del Gobierno de Javier Milei con la Administración de Trump.

El pasado miércoles, Argentina volvió a votar junto a Estados Unidos en contra de la resolución anual de la Asamblea General de la ONU que pide levantar el embargo estadounidense contra Cuba.

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