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Mundo
30 de octubre de 2026 - 01:10

Banco de Japón mantiene los tipos de interés en el 1,25 %, aunque anticipa nuevas subidas

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Tokio, 30 oct (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este viernes mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 1,25 %, el nivel más alto en casi 31 años en el país asiático, en una decisión ampliamente esperada por los analistas.

Por EFE
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En su reunión de dos días sobre política monetaria, el BoJ optó por mantener sin cambios la tasa, después de elevarla del 1 al 1,25 % en septiembre, en medio de la insistencia de Estados Unidos en que Japón muestre a los mercados su compromiso con la sostenibilidad fiscal y el aumento de los tipos de interés.

Por una mayoría de ocho votos a favor y uno en contra, el banco central mantuvo los tipos, al considerar que la inflación subyacente se encuentra en un nivel generalmente acorde con su objetivo de estabilidad de precios del 2 %.

Ante este escenario, el banco central reiteró que mantendrá su postura de elevar los tipos de interés y al ajustar su política monetaria en función de la evolución de la actividad económica, los precios y las condiciones financieras.

El organismo advirtió, sin embargo, en su informe de perspectivas económicas publicado este viernes, del riesgo de que la inflación subyacente supere el objetivo del 2 %, ante la creciente disposición de las empresas a aumentar salarios y precios y otros factores que podrían impulsar la inflación.

Según cifras publicadas la semana pasada por el Gobierno japonés, la inflación interanual, excluidos los alimentos frescos, aumentó el 2,1 % en septiembre, frente al 1,7 % registrado en agosto, situándose ligeramente por encima del objetivo del 2 % del emisor.

El BoJ consideró que la economía japonesa continuará creciendo moderadamente, aunque a un ritmo más lento, apoyada por las medidas gubernamentales para afrontar el encarecimiento de la energía por el conflicto en Oriente Medio y el aumento de la demanda mundial relacionada con la inteligencia artificial (IA).

Además, el Banco de Japón anunció que acelerará, a partir de enero de 2027, el ritmo de venta de los fondos cotizados en bolsa (ETF) que acumuló durante sus programas de estímulo monetario, como parte de sus esfuerzos para reducir gradualmente sus tenencias de estos activos. La medida fue aprobada por unanimidad por los miembros de la junta de política monetaria.

La decisión del BoJ se produce después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos optara también el pasado miércoles por mantener los tipos, en su caso entre el 3,75 % y el 4 %. El Banco Central Europeo (BCE) también congeló en la víspera los tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2,5 %.

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