Bolivia proyecta una contracción económica de -1,5 % y una inflación de 10,7 % para 2027

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, dio a conocer los principales alcances del PGE antes de entregarlo al Legislativo para su análisis.

Morales señaló que en 2027, se prevé que la economía boliviana decrecerá un 1,5 %, debido "al impacto" que se seguirá arrastrando por los conflictos sociales registrados entre mayo y junio de este año en contra del Gobierno.

La previsión para este año es que el producto interior bruto (PIB) caiga en -1,28 %.

Morales recordó que la inflación proyectada en el PGE reformulado para este año es de 14,94 % y que para 2027 se prevé un 10,7 %, aunque se comprometió "a trabajar" para que el porcentaje baje a "un solo dígito".

El ministro señaló que se proyecta un déficit fiscal de 6,7 % y destacó que es menor al 9 % previsto para este año.

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Según Morales, reducir el déficit fiscal a 6,7 % "es alcanzable" con el trabajo "eficiente del gasto público" que se prevé hacer el siguiente año.

También resaltó que uno de los factores "más importantes" es "la atención a los sectores más vulnerables", por lo que la financiación de políticas sociales superará los 14.062 millones de bolivianos (1.156 millones de dólares), mediante el pago de bonos sociales para escolares, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros sectores.

Asimismo, señaló de forma escueta que se mantendrá la subvención a los hidrocarburos en el caso de la gasolina y el gas natural vehicular (GNV) con un monto proyectado de 11.000 millones de bolivianos (908 millones de dólares).

Anunció también que la inversión pública subirá de 11.120 millones de bolivianos a 17.632 millones (de 918 millones a 1.455 millones de dólares).

Con el PGE presentado, el Gobierno quiere también "garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas" y "presentar proyectos estratégicos" que "contribuyan al desarrollo del país", indicó.

Morales reconoció que hay "todavía muchos ajustes por realizar", pero consideró que el Gobierno ha dado pasos "certeros" que deberán "estar acompañados con los proyectos de ley de reformas importantes para el país", como la de inversiones que, según dijo, se tratará próximamente en el Parlamento.

Bolivia arrastra desde hace unos años una crisis económica que se manifestó con más fuerza desde 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustibles y el descenso de las reservas internacionales netas (RIN).

El Gobierno de Rodrigo Paz, que está próximo a cumplir un año de gestión, realizó reformas como el retiro parcial de la subvención a los combustibles y el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible, además de firmar un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares.