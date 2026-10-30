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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:20

Bruselas propone 31.700 millones a defensa del préstamo a Ucrania de 2027

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Bruselas, 30 oct (EFE).- La Comisión Europea propuso formalmente este viernes cómo repartir los 45.000 millones de euros que quedaban por asignar del Préstamo de Apoyo a Ucrania correspondientes a 2027, con 31.700 millones para capacidad industrial de defensa y 13.300 millones para apoyo presupuestario.

Por EFE
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La propuesta, que debe aprobar el Consejo de la Unión Europea (UE) -los países-, llega después de que Bruselas diera su visto bueno a la Estrategia de Financiación presentada por Kiev el pasado 26 de octubre, según un comunicado del Ejecutivo comunitario.

"Con la propuesta de hoy ofrecemos a Ucrania la previsibilidad que tanto necesita y ayudamos a mantener los servicios públicos esenciales", afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El reparto aumenta el peso de la defensa respecto a 2026, cuando se asignaron 28.300 millones a este capítulo y 16.700 millones a apoyo presupuestario.

"Ucrania necesita con urgencia recibir interceptores de drones, munición, misiles y radares para su defensa aérea", señaló el comisario de Defensa, Andrius Kubilius.

Los 13.300 millones de apoyo presupuestario se dividirán a partes iguales entre el Mecanismo para Ucrania -fondo de hasta 50.000 millones entre 2024 y 2027 para apoyar la recuperación del país y sus reformas de adhesión- y la Asistencia Macrofinanciera -fondo de préstamos europeos a cambio de reformas-.

Este apoyo quedará sujeto a condiciones relativas al Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la resiliencia económica y la sostenibilidad.

"Esta financiación debe sentar también las bases de una prosperidad duradera, apoyando reformas que fortalezcan la economía de Ucrania y avancen en su camino hacia la adhesión a la UE", declaró la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.

Por su lado, el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, valoró que el apoyo es "más que un acto de solidaridad", pues se trata de "una inversión existencial en una Europa más fuerte y más segura".

Tras la adopción por el Consejo, la Comisión prevé que los desembolsos a Ucrania puedan realizarse a comienzos de 2027.

El Préstamo de Apoyo a Ucrania, de 90.000 millones para 2026 y 2027, se estableció en febrero con 60.000 millones para defensa y 30.000 millones para apoyo presupuestario. De los 45.000 millones asignados para 2026, ya se han desembolsado 19.800 millones.

Desde el inicio de la guerra, la UE y sus Estados miembros han aportado 231.600 millones de euros a Ucrania, incluidos 3.800 millones procedentes de los beneficios de los activos rusos inmovilizados, según cifras de Bruselas.

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