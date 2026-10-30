ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
17º
Ahora
ver más
17º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 00:00

Bukele asegura que misión para rescatar a salvadoreños puede acabar a pandillas en Haití

Imagen sin descripción

San Salvador, 29 oct (EFE).- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este jueves que la operación en Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, tiene la capacidad de acabar con las pandillas de ese país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Si acabamos con las pandillas de acá (El Salvador), podemos acabar con ellos. Es decisión de ellos (de los haitianos) si quieren que los acabemos o no", sostuvo el mandatario salvadoreño en una declaración ante los medios de comunicación en el contexto de la visita oficial al país centroamericano de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

Bukele afirmó que, aunque la operación salvadoreña puede contra las pandillas en Haití, "si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos".

Según informó el miércoles la Cancillería, El Salvador ha enviado a más de 2.000 elementos de su Fuerza Armada a la isla, "en una operación a gran escala respaldada por diversos países y organismos internacionales".

"Entonces, nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo", reiteró el mandatario y dijo que, a su juicio, se trata de una "batalla entre el bien y el mal, y nosotros estamos del lado del bien".

El presidente salvadoreño reiteró que "nosotros no somos un Ejército invasor, ni tenemos ninguna intensión neocolonialista".

Horas antes de esta declaración, Bukele afirmó en una publicación en X que la operación en Haití "no es una invasión" a ese país porque "no tiene interés de dominar al pueblo haitiano".

"Nuestra intención, y tenemos autorización de todos los niveles internacionales y nacionales, es una misión de rescate de nuestro aerotécnicos, nuestro objetivo es rescatarlos con vida y en ese camino vamos a darle una lección a las pandillas que los secuestraron", agregó.

El Salvador, que ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), se involucró de manera más directa en la crisis haitiana tras la emboscada del 18 de octubre en la periferia de Puerto Príncipe contra un vehículo en el que viajaban cuatro militares salvadoreños.

El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.

El pasado sábado, circularon versiones sobre el hallazgo de unos restos humanos que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos, pero el presidente Bukele descartó esa posibilidad.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más
04
Polideportivo
Boxeador Alexander Vargas inicia carrera pro con la “mano derecha”
Ver más
05
Periodísticamente
AUDIO: Zenaida y funcionarias que denunciaron “peajes salariales” llegaron a un acuerdo, dice Tuma
Ver más

Te puede interesar