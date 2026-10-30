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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:40

Canciller mexicano remarcará en G20 la importancia de tender "puentes" ante retos globales

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco, se encuentra en Atlanta (EE.UU.) para participar este viernes en el inicio de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, en la que el estadounidense, Marco Rubio, será el anfitrión de una cita centrada en la guerra de Irán y los nuevos esfuerzos para poner fin al conflicto de Ucrania.

Por EFE
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"Por iniciar actividades en Atlanta, Georgia, en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G20. Durante los próximos dos días, en representación de México, dialogaré con mis homólogos de las principales economías del mundo", afirmó Velasco en un mensaje en redes sociales.

El canciller indicó que buscará mostrar cómo México "tiende puentes con todas las naciones ante los desafíos actuales, impulsa el desarrollo sostenible y trabaja para generar beneficios tangibles en favor de su pueblo, todo ello sobre la base del respeto a nuestra soberanía".

Velasco no ha revelado la agenda de encuentros bilaterales que tendrá durante el encuentro de dos días en Atlanta.

La cita está presidida por Rubio, en el marco de la presidencia estadounidense del G20, y debe servir para preparar la cumbre de líderes que el presidente Donald Trump acogerá en diciembre en su club de golf a las afueras de Miami.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha apuntado ya su intención de asistir al encuentro de líderes del G20 de Miami, dentro de la estrategia de México de retomar protagonismo en la esfera internacional tras el aislacionismo de la presidencia de su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que evitó estas cumbres internacionales.

En la reunión de Altanta participan 21 delegaciones: las de 19 países, además de las de la Unión Europea, representada por Kaja Kallas, y la Unión Africana, y contará con la presencia de los cancilleres de los tres países latinoamericanos del G20: el argentino Pablo Quirno, el brasileño Mauro Vieira y Velasco.

Vieira y Rubio coinciden por primera vez desde la crisis abierta esta semana por la decisión de Estados Unidos de acoger a Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial investigado por corrupción que huyó de Brasil tras perder las elecciones del domingo.

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