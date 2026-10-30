Carney califica de histórica la alianza de Canadá con UE y base para ser miembro asociado

Carney explicó en una rueda de prensa junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en los próximos meses ambas partes determinarán "el contenido, la escala y el alcance" de esta nueva fórmula y anunció un calendario político para impulsar las negociaciones: en marzo, el Colegio de Comisarios Europeos y el Gobierno federal canadiense se reunirán en Canadá y, en junio, el primer ministro participará en una reunión del Consejo Europeo por invitación de su presidente.

Por su parte, António Costa señaló que es "el momento" de ahondar la relación con "una asociación política e institucional más amplia y profunda".

"Por eso estamos iniciando una asociación cada vez más estrecha. Nuestra relación es tan especial que queremos crear algo nuevo: ir más allá de una simple asociación, abarcando todo salvo la adhesión plena a la UE. Nuestra asociación será la más estrecha, profunda y singular de su clase", dijo Costa.

El presidente del Consejo Europeo subrayó además que los 27 Estados miembros aprobaron la declaración conjunta de la cumbre, que compromete a ambas partes a construir "una asociación cada vez más estrecha".

En el mismo sentido, Von der Leyen afirmó que, ante la imposibilidad por razones geográficas de que Canadá se adhiera a la UE, la fórmula que se está explorando es "la asociación más estrecha jamás vista", lo más parecido posible a la condición de miembro.

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La presidenta de la Comisión respondió así a las preguntas sobre las objeciones planteadas en Europa a la denominación de "miembro asociado" y aseguró que existe "un amplio respaldo y una ambición compartida entre los Estados miembros", así como una gran mayoría favorable en el Parlamento Europeo a estrechar los vínculos con Canadá.

Von der Leyen explicó que la futura relación se desarrollará en tres pilares: una mayor coordinación de políticas, una participación canadiense más amplia en programas europeos y una integración institucional más estrecha.

Entre los resultados concretos de la cumbre figuran la conclusión de las negociaciones sustantivas de un acuerdo de comercio digital, la apertura a Canadá de la infraestructura europea de supercomputación y el inicio de las negociaciones para el acceso canadiense a servicios de Galileo, y de conversaciones exploratorias sobre un marco de cooperación IRIS² .

Carney destacó que el acercamiento deberá traducirse para los ciudadanos en más competencia, menores costes y mayores posibilidades de estudiar y trabajar a ambos lados del Atlántico.

El primer ministro también anunció una aportación inicial canadiense de 500 millones de euros al préstamo europeo de apoyo a Ucrania y recalcó que la nueva alianza "no va en contra de nada, sino a favor", con el objetivo de reforzar la prosperidad, la sostenibilidad y la soberanía de Canadá y Europa.