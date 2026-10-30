Casi un centenar de vuelos se retrasan en los aeropuertos de Moscú por ataque de drones

"A las 10:10 hora de Moscú (07:10 GMT), en los aeropuertos moscovitas se habían retrasado por más de dos horas 66 vuelos de salida y 33 de entrada", informó en MAX, la red de mensajería rusa, Rosaviatsia.

De acuerdo con el servicio de monitoreo independiente Airports.ru, se trata de cifras mayores. Unos 101 vuelos retrasados y 176 cancelados en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo (norte), 113 retrasados y 51 cancelados en Vnúkovo (suroeste), 57 retrasados y 6 cancelados en Domodédovo (sur).

En total, según Airports.ru, 24 aeropuertos rusos funcionan con fallos. Hay 505 vuelos retrasados y 280 cancelados.

Las limitaciones de entrada y salida de los vuelos fueron introducidas en los aeropuertos de Moscú en la noche del jueves tras los ataques de drones ucranianos. Las restricciones se mantuvieron hasta la mañana del viernes.

El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, informó en la mañana del viernes de 862 drones ucranianos registrados en la región de Moscú. La mayoría fue repelida a gran distancia de la capital.

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"Otros 170 drones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú", aseveró.