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Mundo
30 de octubre de 2026 - 06:00

Cate Blanchett pide más historias sobre desplazados: "¿Por qué no se habla más del tema?"

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Tokio, 30 oct (EFE).- La actriz australiana Cate Blanchett reivindicó este viernes en Tokio las historias sobre personas desplazadas, y dijo que proyectos como su fondo de cine para desplazados (The Displacement Film Fund) pueden ayudar a combatir las "narrativas tóxicas" sobre su experiencia.

Por EFE
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"Cuando una de cada 70 personas en todo el mundo está desplazada (...) nos preguntamos: '¿Por qué no son más populares estas historias? ¿Por qué no se habla más del tema?", explicó la intérprete sobre el origen del proyecto en una rueda de prensa durante el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF).

The Displacement Film Fund se creó en el Foro Mundial sobre Refugiados de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el mayor encuentro mundial dedicado a abordar los desafíos que enfrentan los refugiados y las comunidades que los acogen, y se estableció oficialmente el año pasado. Blanchett es embajadora de buena voluntad de ACNUR.

El fondo otorga becas de 100.000 euros a cinco realizadores que han sido afectados por el desplazamiento para producir contrometrajes, que se exhiben después en el Festival Internacional de Cine de Róterdam.

Blanchett dijo que si bien el objetivo del fondo es dar oportunidades a cineastas desplazados, los realizadores tienen "libertad absoluta" para contar cualquier tipo de historia.

"Estar desplazado no es una característica determinante de una persona", aseguró la actriz.

Junto a Blanchett, los realizadores Mohammad Rasoulof y Shahrbanoo Sadat, premiados en el piloto del programa, hablaron sobre las dificultades que ha supuesto, en su vida y su carrera, vivir como personas desplazadas.

"Cuando el fondo me ofreció esta oportunidad, quise utilizarla para examinar cuidadosamente mis propios problemas personales, desde una perspectiva personal", explicó Rasoulof, cineasta iraní que tuvo que huir de su país tras ser condenado a ocho años de prisión por sus obras y ahora vive en Alemania.

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