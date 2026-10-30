China acusa a embajador de EE.UU. de intentar "sembrar discordia" con México

El pasado miércoles el diplomático estadounidense aseguró en la Conferencia de Inversionistas Globales del Instituto Milken en la capital mexicana que a China le convendría que México sea "un lugar caótico e inseguro en la frontera sur de EE.UU., le vendría tan bien que está dispuesta a incentivar a empresas que, de hecho, les costarán dinero, con el fin de crear una dependencia y generar ese caos".

"Estas retóricas pasan por alto los hechos, tergiversan la verdad e intentan deliberadamente sembrar discordia entre China y México", apuntó la embajada china en el país latinoamericano, de acuerdo a un comunicado.

"China siempre respalda los esfuerzos de México por defender su soberanía y seguridad y procurar el desarrollo y la estabilidad", añadió.

La representación diplomática señaló que la frase "a China le encanta el caos" "es puro invento y calumnia malintencionada" y dijo que la demanda de drogas de EE.UU. "ofrece a los carteles mercados y ganancias enormes".

Asimismo, remarcó que las armas ilegales y el dinero de la droga que fluyen de EE.UU. a México "alimentan la violencia criminal, ponen en grave peligro la vida de los mexicanos y perjudican la paz social".

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"La parte estadounidense evita tratar estos problemas y, peor aún, fabrica de la nada la supuesta 'malicia china'. ¿Se preocupa EE.UU. realmente por México o solo quiere desviar la atención del público y elude sus propias responsabilidades?", cuestionó la embajada del gigante asiático.

También calificó de "absurdo" acusar a las empresas chinas de "ser no confiables" y señaló que algunos funcionarios estadounidenses "no dejan de denigrar a las empresas chinas, y al mismo tiempo, buscan desesperadamente negocios para las empresas estadounidenses de energía y gas natural".

"Echar lodo a China no ayuda a resolver problemas entre EE.UU. y México. China está firmemente decidida a defender sus derechos e intereses legítimos, así como a profundizar la amistad y la cooperación con México", apuntó.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor ha fortalecido la inversión estadounidense, pero la guerra comercial entre EE.UU. y China ha provocado que empresas chinas busquen establecerse en México como una estrategia de relocalización o ’nearshoring’ de su manufactura para estar más próxima a Estados Unidos para evitar aranceles lo que ha generado tensiones con Washington.