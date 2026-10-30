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Mundo
30 de octubre de 2026 - 12:30

Comercios de Países Bajos blindan escaparates ante convocatorias de protestas juveniles

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La Haya, 30 oct (EFE).- Las autoridades neerlandesas refuerzan la vigilancia y varios comercios protegen ya sus escaparates y accesos ante el temor de que una serie de protestas juveniles convocadas para este fin de semana por redes sociales desemboquen en disturbios y saqueos en distintas ciudades de Países Bajos.

Por EFE
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Las convocatorias, difundidas en plataformas como Telegram y Snapchat bajo el nombre de “protestas de la generación Z”, llaman a los jóvenes a protestar este sábado en ciudades como La Haya, Maastricht y Eindhoven, aunque también circulan mensajes que incitan a cometer actos vandálicos y saquear tiendas.

Algunas tiendas de ropa del centro de La Haya ha comenzado a cubrir sus puertas y escaparates con tablones de madera, mientras que otros comercios preparan medidas similares, según la cadena regional Omroep West.

Bas Winkler, representante de una asociación de comerciantes de La Haya, explicó que los empresarios recibieron las primeras advertencias sobre posibles altercados la semana pasada y que, desde entonces, mantienen contactos con el Ayuntamiento y la Policía.

En esta ciudad neerlandesa, capital política de Países Bajos, los mensajes convocan a los jóvenes a reunirse en Malieveld, una gran explanada situada cerca de la estación central y utilizada habitualmente para manifestaciones.

La Policía confirmó que conoce los mensajes que circulan en internet, aunque no precisó si desplegará un dispositivo especial de seguridad, mientras que el Ayuntamiento señaló que no se ha comunicado oficialmente ninguna manifestación, pero aseguró estar “alerta y preparado”.

En Maastricht, todos los centros de enseñanza secundaria han enviado cartas a las familias después de recibir información sobre posibles convocatorias violentas, según el diario neerlandés 'AD'.

“Actualmente circulan mensajes en redes sociales que llaman a los jóvenes a reunirse en Maastricht y otras ciudades neerlandesas. Algunos mencionan la posibilidad de disturbios, actos vandálicos y saqueos”, señalaron los responsables educativos en la carta, que también enviaron los colegios en Eindhoven.

Los directores advirtieron de que aún no está claro si las convocatorias provocarán incidentes, pero alertaron de que algunos adolescentes podrían acudir por curiosidad o presión de grupo sin ser conscientes de los riesgos.

En Ámsterdam, donde circula una convocatoria para protestar en la céntrica plaza Dam y numerosos mensajes generados con inteligencia artificial, el Ayuntamiento confirmó que está siguiendo la situación y que las autoridades se están preparando.

El ministro neerlandés del Interior, Pieter Heerma, reconoció que el Gobierno ha recibido “mensajes preocupantes” y aseguró que los responsables municipales, policiales y judiciales de varias ciudades están evaluando la situación.

“Manifestarse es un derecho, pero pensad bien lo que hacéis, comportaos y no os dejéis arrastrar a situaciones que después os hagan preguntaros dónde os habéis metido”, advirtió el ministro.

Las convocatorias en Países Bajos llegan tras varias semanas de movilizaciones juveniles en distintos países europeos, algunas de las cuales han desembocado en graves disturbios y saqueos en Francia, Italia y España.

Por ahora, las autoridades neerlandesas no han confirmado que las convocatorias vayan a traducirse en actos violentos ni que exista una organización común detrás de los mensajes difundidos en las distintas ciudades.

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