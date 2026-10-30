Congresistas demócratas piden a Rubio saber si EE.UU. colaboró en la huida de Bolsonaro

En una carta firmada por 25 congresistas demócratas se señalan las restricciones para viajes internacionales que la Corte Suprema de Brasil había impuesto sobre Bolsonaro, además de la orden de entregar sus pasaportes vinculada a una investigación criminal por presunto lavado de dinero y otras conductas financieras ilegales.

La petición llega un día después de que el diario The New York Times informara, citando a funcionarios estadounidenses, que el presidente, Donald Trump, y sus asesores ayudaron a Flávio Bolsonaro a huir de Brasil y llegar a Estados Unidos

El senador ultraderechista de 45 años entró el pasado miércoles al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Los demócratas cuestionan si oficiales del Departamento de Estado expidieron visados para Bolsonaro y otros miembros de su familia que le acompañaron en el viaje, todo con el fin de que pudieran entrar al país.

"Si esa asistencia ocurrió, el Congreso tiene que saber qué se les ofreció, quién lo autorizó, cuándo ocurrió y qué información tenían los oficiales estadounidenses en este momento", declaran en la carta, donde también solicitan conocer si la Embajada de Estados Unidos en Brasil o alguna otra institución tuvo alguna relación con los hechos.

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Entre otros asuntos, los demócratas piden conocer si, antes de "autorizar o facilitar" un visado, el Departamento de Estado revisó si Bolsonaro estaba legalmente habilitado para abandonar Brasil o si conocía que el senador había incumplido las órdenes de la justicia brasileña.

Además, quieren saber quién autorizó la entrada del líder político brasileño y su familia, además de saber si se consideró pausar los trámites migratorios cuando la Administración estadounidense supo de las restricciones judiciales contra Bolsonaro.

A estas solicitudes de información también suman una pregunta para descubrir si hubo colaboración del Departamento de Estado con otras áreas del Gobierno estadounidense como el Departamento de Seguridad Nacional, los servicios de ciudadanía e inmigración o de protección de frontera.

Al huir de Brasil, Bolsonaro y su familia ingresaron vía terrestre a Argentina por el paso fronterizo del Puente internacional Tancredo Neves, que llega a Puerto Iguazú, desde donde abordaron un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, según informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina en la red social X.

Esta parte de la travesía llevó a los demócratas a preguntar también sobre si algún oficial del Gobierno de Estados Unidos ubicado en Argentina o Ecuador se coordinó con Bolsonaro o tuvo alguna implicación en el itinerario del viaje.