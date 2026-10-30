Controlado el vertido de petróleo de un buque en aguas de Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Energía e Infraestructuras emiratí señaló en un comunicado que el derrame ha sido detenido en su origen y que no se han detectado nuevas fugas en las últimas inspecciones, aunque los equipos especializados mantienen las operaciones para asegurar el buque y evaluar el estado de su estructura.

Las autoridades trabajan en coordinación con el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres y otros organismos federales y locales para reparar las partes dañadas del petrolero, restablecer algunos de sus sistemas operativos y determinar las medidas más seguras para su estabilización.

La vigilancia de la zona continúa mediante inspecciones marítimas y aéreas, así como imágenes satelitales, con el objetivo de detectar posibles cambios en la situación y garantizar la seguridad de la navegación.

Por su parte, el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente indicó que, según las últimas imágenes satelitales disponibles, correspondientes a este viernes, la mancha de petróleo se concentra frente a las costas de Umm al Quwain, aunque presenta extensiones parciales hacia Ras al Khaimah, Ajman y Sharjah.

El organismo destacó que la intensidad de la contaminación observada ha disminuido de manera significativa y que continúan los trabajos de inspección, seguimiento y limpieza en las zonas costeras afectadas.

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Las operaciones de respuesta se basan principalmente en métodos mecánicos de contención y recuperación del petróleo, complementados con el uso de dispersantes químicos conforme a los estándares internacionales y las directrices técnicas aprobadas.

Las autoridades insistieron en que el cierre temporal de varias playas y zonas costeras responde a una medida preventiva y no implica necesariamente que se haya detectado contaminación en todos los lugares afectados por las restricciones.

El objetivo, explicaron, es proteger a la población y al medio marino, además de facilitar las tareas de inspección y limpieza.

Asimismo, el ministerio aseguró que los pescados y productos alimentarios disponibles en los mercados son seguros y aptos para el consumo humano, mientras que la compañía Etihad Water and Electricity (EtihadWE) afirmó que el suministro y la calidad del agua potable están garantizados.

El incidente llevó a las autoridades de varios emiratos del norte del país a ordenar el cierre temporal de playas. El pasado miércoles, Sharjah anunció la clausura preventiva de sus zonas de baño, después de que Ras al Khaimah y Umm al Quwain adoptaran medidas similares tras detectarse el vertido.

El vertido se produce en un contexto de tensión en el estrecho de Ormuz, donde en los últimos meses se han registrado ataques contra embarcaciones en el marco de la guerra iniciada por Irán a finales de febrero. Las autoridades emiratíes no han informado hasta el momento de las causas del incidente del 'GEM No. 2'.