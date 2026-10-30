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Mundo
30 de octubre de 2026 - 06:45

Cuatro muertos en la travesía de una barcaza de inmigrantes auxiliada por España

Imagen sin descripción

El Hierro (España), 30 oct (EFE).- Una barcaza de inmigrantes procedente de Gambia llegó este viernes a la isla atlántica española de El Hierro con un joven y un niño fallecidos, mientras que otras dos personas murieron durante la travesía de ocho días desde ese país, según datos de los servicios de salvamento marítimo y los propios supervivientes.

Por EFE
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En las operaciones de auxilio en el mar, un helicóptero tuvo que evacuar a un hospital a una niña de unos dos años de edad en estado grave.

Los inmigrantes fueron localizados por una embarcación española de rescate pasada la medianoche a unos 68 kilómetros al sur del muelle de la Restinga (El Hierro).

Los 110 supervivientes llegados a puerto recibieron las primeras asistencias por parte del servicio sanitario regional de las islas Canarias y de la Cruz Roja.

Hace unos días, dos personas murieron en la travesía de una barcaza que también había partido de Gambia, al sur de Senegal, con 133 personas. Otro inmigrante murió en el hospital y siete habían llegado heridos.

La nueva tragedia de hoy en la ruta migratoria atlántica, entre las más peligrosas del mundo, se produce en el contexto de un repunte fuerte de embarcaciones precarias de inmigrantes que salen del continente africano para dirigirse a las Canarias.

Más de 4.000 personas llegaron a estas islas españolas durante este mes de octubre, según datos provisionales del gobierno regional.

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