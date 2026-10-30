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Mundo
30 de octubre de 2026 - 11:05

Cuba recibe a su diplomático expulsado por EEUU tras un altercado en Naciones Unidas

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La Habana, 30 oct (EFE).-El diplomático cubano Richard Tur de la Concepción llegó a La Habana este jueves tras ser expulsado por Estados Unidos esta semana, luego de un enfrentamiento con un funcionario de ese país en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, puntualizaron este viernes autoridades de la cancillería de la isla.

Por EFE
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"Recibimos en la patria al joven diplomático Richard Tur, quien de manera digna y firme enfrentó la actitud irrespetuosa y provocadora de la delegación de EE.UU. en ONU", informó en la red social X, el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Gerardo Peñalver.

El Gobierno de Estados Unidos comunicó esta semana a la misión cubana ante la ONU que Tur, quien se desempeñaba como primer secretario ante el organismo multilateral, "no era bienvenido" en el país, después de que intentara apartar de un manotazo el teléfono de un funcionario estadounidense que lo grababa en el salón principal de la organización.

El incidente ocurrió este martes, durante una sesión de la Asamblea General en la que el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, se pronunció contra la resolución que pedía el fin del embargo contra Cuba.

Luego del altercado, Waltz acusó al diplomático cubano de intentar intimidar al personal de Naciones Unidas y aseguró que regresaría a La Habana.

Peñalver, que acudió a recibir a Tur en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, calificó la acción de EE.UU. como "parte de su estrategia para entorpecer el voto de la resolución contra el bloqueo genocida".

Señaló, además, que esta expulsión afectó a "la candidatura de Richard Tur a un importante órgano de Naciones Unidas".

Por su parte, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, presentó una protesta formal ante la oficina del secretario general, al considerar que el funcionario estadounidense había acosado a Tur.

Cuba presentó esta semana por trigésimo cuarta vez consecutiva el proyecto de resolución no vinculante "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América", que fue aprobado con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, el menor respaldo en dos décadas, según datos de la oficina de prensa de Naciones Unidas.

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