Demócrata Xavier Becerra se afianza con un 61 % de apoyo para ser gobernador de California

El veterano político demócrata, que de ganar las elecciones se convertiría en el primer gobernador latino electo de California en más de 150 años, lidera la contienda con una ventaja de 25 puntos porcentuales sobre Hilton (quien se quedaría en el 35 %), ampliando el margen de un 22 % registrado por la misma institución el pasado septiembre.

Becerra "cuenta con un apoyo casi unánime entre los demócratas. Los republicanos, en cambio, opinan casi unánimemente en sentido contrario", indicó el Mark DiCamillo, director de encuestas del IGS, patrocinadas por Los Angeles Times.

El candidato, secretario de Salud durante el Gobierno de Joe Biden y exfiscal de California, pasó de una contienda incierta en las primarias demócratas de junio, cuando compitió contra 61 aspirantes, a una posición mucho más sólida frente a Hilton, expresentador de Fox News.

Ambos candidatos se enfrentarán en las elecciones del próximo martes y el ganador reemplazará al actual gobernador de California, Gavin Newsom, que no puede presentarse a la reelección debido a que ya ha cumplido los dos mandatos que marca la ley.