Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención a través de sus redes sociales, aunque las autoridades en Estados Unidos por ahora no se han pronunciado.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, que había sido detenido en septiembre de 2025 en Miami, contaban con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que asciende presuntamente a unos 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, en septiembre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó de que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

Sheinbaum criticó entonces la retirada de las fichas rojas y calificó a la pareja de "factureros reconocidos", en referencia a quienes venden facturas falsas para evadir impuestos.

En julio pasado, la FGR informó de que mantenía los trámites para conseguir la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y la detención de Gómez Mont. El empresario fue detenido en ese país en septiembre de 2025 y quedó sujeto a un procedimiento migratorio.

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Su próxima audiencia está prevista para noviembre próximo, mientras las autoridades mexicanas continúan con la solicitud formal de extradición.

En cuanto a Gómez Mont, la Fiscalía indicó entonces que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que continuaba integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.