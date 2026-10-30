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Mundo
30 de octubre de 2026 - 19:45

Detienen en Florida a la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont tras cinco años prófuga

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Miami/Ciudad de México (EE.UU.), 30 oct (EFE).- La expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida este viernes en Florida (EE.UU.), tras cinco años prófuga de la Justicia de su país, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

Por EFE
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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención a través de sus redes sociales, aunque las autoridades en Estados Unidos por ahora no se han pronunciado.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, que había sido detenido en septiembre de 2025 en Miami, contaban con órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto que asciende presuntamente a unos 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas. Sin embargo, en septiembre pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó de que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación para facilitar su localización y eventual detención en otro país.

Sheinbaum criticó entonces la retirada de las fichas rojas y calificó a la pareja de "factureros reconocidos", en referencia a quienes venden facturas falsas para evadir impuestos.

En julio pasado, la FGR informó de que mantenía los trámites para conseguir la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y la detención de Gómez Mont. El empresario fue detenido en ese país en septiembre de 2025 y quedó sujeto a un procedimiento migratorio.

Su próxima audiencia está prevista para noviembre próximo, mientras las autoridades mexicanas continúan con la solicitud formal de extradición.

En cuanto a Gómez Mont, la Fiscalía indicó entonces que mantenía una solicitud de detención provisional con fines de extradición y que continuaba integrando la petición formal requerida por las autoridades estadounidenses.

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