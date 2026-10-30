EE.UU. autoriza la venta de misiles Patriot para Ucrania tras las quejas por los retrasos

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que la operación, con un coste de 2.100 millones de dólares, será financiada por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Kiev por la decisión estadounidense de suavizar algunas sanciones a Rusia y por las demoras en la entrega de municiones.

La venta se dio a conocer durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, que se celebra en Atlanta (Georgia, EE.UU.) bajo la presidencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A la cita asiste también el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuya presencia ha provocado el rechazo de los miembros europeos del G20, que boicotearon la tradicional foto de familia.

Ucrania, que no forma parte del G20 pero ha participado en otras ediciones del foro, no ha sido invitada por Estados Unidos, país anfitrión.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado reiteradamente las prolongadas demoras en la entrega de misiles para los sistemas Patriot que Estados Unidos debía suministrar a Ucrania y que ya habían sido pagados por sus aliados.

Según ha advertido, estos retrasos dificultan la defensa del país frente a los misiles balísticos rusos.

Este mismo viernes, Zelenski recordó en redes sociales que la infraestructura energética ucraniana sufre "todos los días" el impacto de los ataques aéreos rusos.

Según el Departamento de Estado, los misiles, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, permitirán mejorar "la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras mediante el fortalecimiento de sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles".