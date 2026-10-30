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Mundo
30 de octubre de 2026 - 06:30

EE.UU. captó el 28,7 % de la inversión mundial en el segundo trimestre, 141.097 millones

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París, 30 oct (EFE).- Estados Unidos captó 141.097 millones de dólares de inversión extranjera en el segundo trimestre, un volumen que no se había alcanzado en diez años y que representó casi el 28,7 % del total mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por EFE
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En el informe sobre flujos de inversión publicado este viernes, la OCDE destacó que esa cifra se explica en parte por una mayor inversión en acciones del sector inmobiliario.

En el primer trimestre, las inversiones exteriores que llegaron a Estados Unidos habían supuesto 95.088 millones de dólares, sobre un total mundial de 676.025 millones.

En el segundo trimestre, Brasil ocupó la tercera posición con 23.719 millones de euros, sólo por detrás de Estados Unidos y de China (26.587 millones).

La Unión Europea en conjunto captó 62.312 millones de dólares entre abril y junio, lejos de las cifras de Estados Unidos, cuando entre enero y marzo había conseguido un monto muy superior, de 234.536 millones de dólares.

En el conjunto del primer semestre, fueron a parar a Estados Unidos 236.000 millones de dólares, tras los 140.000 millones de la segunda mitad del año 2025.

China fue el segundo país que más dinero recibió en inversiones del exterior en el conjunto del primer semestre con 61.000 millones de dólares, seguido de Países Bajos (48.000 millones) y Brasil (47.000 millones).

En España, los flujos de entrada habían alcanzado 8.787 millones de dólares en el primer trimestre (tras los 24.303 millones en el conjunto de 2025), pero bajaron a 718 millones en el segundo.

A escala mundial, las inversiones extranjeras crecieron un 28 % en el primer semestre de 2026 hasta 1,198 billones de dólares, pero con una evolución claramente diferenciada entre un primer trimestre en que subieron un 45 % y un segundo en que retrocedieron un 26 %.

Por lo que respecta a los flujos de salida de inversión, en el primer semestre de 2026 Estados Unidos repitió como líder mundial con 197.000 millones de dólares, un volumen en cualquier caso inferior a los 227.000 millones de la segunda parte de 2025.

En esa primera parte del año, le siguieron a mucha distancia Japón, con 85.000 millones de dólares de inversión en el exterior, China con 77.000 millones, Francia y Países Bajos con 61.000 millones cada uno.

Los países de la Unión Europea en su conjunto invirtieron más de 460.000 millones de dólares en el exterior entre enero y junio, después de más de 331.000 millones en la segunda mitad de 2025.

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