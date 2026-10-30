EEUU veta una resolución presentada por Rusia para prorrogar la misión de ONU en el Sáhara

El texto presentado por Rusia recibió el voto en contra de Estados Unidos, miembro permanente del Consejo con derecho de veto, y solo obtuvo tres votos a favor y once abstenciones, por lo que tampoco alcanzó los nueve apoyos necesarios para ser aprobado.

El representante ruso, Vasili Nebenzia, impulsó su texto alternativo después de vetar la propuesta estadounidense y argumentó que su texto buscaba una prórroga "técnica" para renovar la misión sin introducir cambios en el cometido ni en su estructura.

La propuesta rusa se limitaba a tres disposiciones: prorrogar el mandato de la Minurso hasta octubre de 2027, solicitar al secretario general que informe periódicamente al Consejo de Seguridad y mantener el asunto bajo consideración.

Nebenzia dijo que vetó la propuesta estadounidense porque "la imposición de soluciones unilaterales sin consultas previas y exhaustivas con la otra parte conduce a un callejón sin salida".

También defendió que el Sáhara Occidental debe seguir en la agenda de descolonización de Naciones Unidas y criticó que la resolución estadounidense eliminara la referencia al referéndum del nombre de la misión.

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Tras la votación del texto ruso, el representante estadounidense, Mike Waltz, argumentó que la Minurso no ha cumplido su objetivo y que prorrogarla sin cambios no iba a resolver el conflicto.

"Tras 50 años, el pueblo del Sáhara Occidental merece algo más que otra prórroga de algo que no puede funcionar. Tenemos que intentar algo nuevo", afirmó.