Ejército israelí demuele las casas de dos palestinos que atacaron a sus tropas en Hebrón

Tras el ataque contra los soldados de las FDI, que se produjo en un contexto de constante expansión de violencia de colonos israelíes contra palestinos ante la permisividad del propio ejército, Israel desató una operación a gran escala en Cisjordania en general, pero particularmente en Hebrón que, según las autoridades palestinas, ha provocado la expulsión de casi 5.000 palestinos de sus hogares.

"La demolición se ejecutó apenas una semana después del enfrentamiento; un plazo excepcionalmente breve para la demolición de viviendas de terroristas. Asimismo, durante una actividad operativa realizada ayer (jueves) en la zona, soldados de las FDI demolieron tres monumentos dedicados a terroristas vinculados con ataques y con la incitación al terrorismo", dijo el Ejército israelí en un comunicado hoy.

Durante la pasada semana, Israel también llevó a cabo grandes demoliciones, destruyendo viviendas de manzanas enteras y arrestando a decenas de palestinos, según fuentes locales citadas por la agencia palestina Wafa.

Diferentes ONG han calificado de "castigo colectivo" la operación israelí en los territorios palestinos ocupados tras la muerte violenta de los dos soldados israelíes.

En un videomensaje con tono electoral, pues se produjo días antes de las elecciones parlamentarias que Israel celebró el martes, Benjamín Netanyahu aseguró entonces que el Ejército se estaba preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, tras la cual Israel ocupó militarmente Cisjordania, Jerusalén Este, el Golán sirio y el Sinaí egipcio.