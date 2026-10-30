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Mundo
30 de octubre de 2026 - 16:45

El brent sube un 2,40 %, hasta 117,64 dólares, entre incertidumbre sobre Oriente Medio

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Londres, 30 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este viernes un 2,40 %, hasta situarse en los 117,64 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio.

Por EFE
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El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 2,76 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 114,88 dólares.

En su último día de cotización de octubre, el brent volvió a ganar terreno y se situó en sus niveles más altos desde el pasado mes de abril, cerrando su cuarto mes consecutivo de ganancias con incremento mensual de casi un 15 %.

El crudo europeo reaccionó al alza tras los últimos ataques producidos en el estrecho de Ormuz, que empañaron el optimismo del mercado ante un posible acercamiento diplomático entre Estado Unidos e Irán.

Las fuerzas navales iraníes informaron este viernes de que cinco petroleros sufrieron incidentes y quedaron inmovilizados cuando intentaban transitar por rutas no autorizadas del estrecho de Ormuz, tres de ellos afectados por minas navales, mientras que un vehículo de superficie no tripulado fue destruido al este del estratégico paso marítimo.

Por su parte, la Marina Real de Omán evacuó a los 25 tripulantes de un buque mercante con bandera de Panamá que fue atacado y se incendió frente a las costas de la provincia omaní de Musandam, informó este viernes el Centro de Seguridad Marítima del sultanato.

La analista de mercado de Forex.com Fiona Cincotta afirmó este viernes en un comentario en su web que el temor a una escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán están "impulsando los avances", junto con los ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz y los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen en Arabia Saudí.

Además, advirtió de que los precios del petróleo "podrían volverse más volátiles en las próximas semanas debido a las elecciones parlamentarias de Israel, así como a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos".

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