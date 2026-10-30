El Consejo de Seguridad no logra renovar misión de ONU en el Sáhara tras un doble bloqueo

El proyecto estadounidense recibió once votos a favor, uno en contra -Rusia- y tres abstenciones, pero el veto ruso impidió su aprobación.

Una posterior propuesta de Moscú, que planteaba una prórroga de un año sin modificar el nombre ni las funciones de la misión, obtuvo solo tres votos a favor, uno en contra -Estados Unidos- y once abstenciones.

Washington proponía cambiar el nombre de la Minurso, eliminar la referencia al referéndum y respaldar el plan de autonomía marroquí como base para negociar una solución al conflicto. Su argumento fue que la misión no ha cumplido su objetivo original y que mantener el mandato tal y como está no iba a resolver la disputa.

"Tras 50 años, el pueblo del Sáhara Occidental merece algo más que otra prórroga de algo que no puede funcionar. Tenemos que intentar algo nuevo", afirmó durante la sesión el embajador estadounidense, Mike Waltz.

Rusia, por su parte, defendió su propuesta como una "prórroga técnica" del mandato tras rechazar que el Consejo predeterminara el resultado de las negociaciones sobre la soberanía del territorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su representante, Vasili Nebenzia, sostuvo que imponer soluciones unilaterales sin consultar a las partes era "un callejón sin salida".

La sesión estuvo marcada también por el enfrentamiento verbal entre los representantes de Marruecos y Argelia. El diplomático marroquí acusó a Argel de impedir el registro oficial de los refugiados en los campamentos de Tinduf y de limitar su libertad de movimiento, y defendió la propuesta de autonomía marroquí como vía para resolver el conflicto.

El mandato actual de la Minurso, prorrogado por la resolución 2797 de octubre de 2025, expira mañana sábado, con lo que existe la posibilidad de que el Consejo intente renovarlo en la próxima jornada.

De no prosperar un acuerdo, la misión se quedará sin un mandato vigente del Consejo de Seguridad para continuar sus operaciones a partir del 1 de noviembre, lo cual no implica la retirada inmediata de sus efectivos.