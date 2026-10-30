El desempleo baja en la mayor parte de la región uruguaya fronteriza con Argentina

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes zonas del país suramericano.

En el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 8,9 % a 8 %.

También bajó en Salto, donde pasó de 7,8 % a 6,5 %, mientras que en Río Negro la tasa de desempleo subió de 6,9 % a 8,3 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Rivera descendió de 6,7 % a 3,5 % y en Rocha de 7,2 % a 6,5 %, al tiempo que en Artigas subió de 7,7 % a 10,7 % y en Cerro Largo de 3,3 % a 4,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En materia de empleo, el índice más alto del trimestre, en comparación con el período julio-septiembre de 2025 lo tuvo el departamento de Maldonado -donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- con un 65,3 %. Le siguieron Soriano (64,2 %) y Florida (63 %).

En tanto, el mayor índice de desempleo lo tuvo Durazno (10,8 %), seguido por Artigas (10,7 %) y Treinta y Tres (10,2 %).

Por su parte, en la capital Montevideo el empleo fue de un 60,8 % y el de desempleo fue de un 7,2 %. En el mismo período de 2025, el empleo había sido de un 61 % y el desempleo había sido de un 7 %.