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Mundo
30 de octubre de 2026 - 17:55

El desempleo baja en la mayor parte de la región uruguaya fronteriza con Argentina

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Montevideo, 30 oct (EFE).- La tasa de desempleo bajó entre julio y septiembre en dos de los tres departamentos (provincias) de Uruguay fronterizos con Argentina, en comparación al mismo período del año anterior.

Por EFE
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Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes zonas del país suramericano.

En el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 8,9 % a 8 %.

También bajó en Salto, donde pasó de 7,8 % a 6,5 %, mientras que en Río Negro la tasa de desempleo subió de 6,9 % a 8,3 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Rivera descendió de 6,7 % a 3,5 % y en Rocha de 7,2 % a 6,5 %, al tiempo que en Artigas subió de 7,7 % a 10,7 % y en Cerro Largo de 3,3 % a 4,8 %.

En materia de empleo, el índice más alto del trimestre, en comparación con el período julio-septiembre de 2025 lo tuvo el departamento de Maldonado -donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- con un 65,3 %. Le siguieron Soriano (64,2 %) y Florida (63 %).

En tanto, el mayor índice de desempleo lo tuvo Durazno (10,8 %), seguido por Artigas (10,7 %) y Treinta y Tres (10,2 %).

Por su parte, en la capital Montevideo el empleo fue de un 60,8 % y el de desempleo fue de un 7,2 %. En el mismo período de 2025, el empleo había sido de un 61 % y el desempleo había sido de un 7 %.

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