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Mundo
30 de octubre de 2026 - 13:20

El desempleo en Colombia cae al 8 % en septiembre, una disminución de 1,4 puntos

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Bogotá, 30 oct (EFE).- La tasa de desempleo de Colombia cayó al 8 % en septiembre pasado, una disminución de 1,4 puntos porcentuales con respecto a la cifra de agosto, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Por EFE
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La cifra también fue menor en 0,2 puntos porcentuales que la registrada en septiembre de 2025, detalló el DANE en un boletín técnico, en el que no presentó muchos detalles en las cifras y no publicó datos de informalidad.

"En el mes de septiembre de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24,2 millones de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Comercio y reparación de vehículos (0,7 puntos porcentuales); Industrias manufactureras (0,4 puntos porcentuales) y Transporte y almacenamiento (0,3 puntos porcentuales)", agregó el DANE.

El organismo manifestó también que de este total, 10,8 millones de personas son obreros o empleados particulares; 9,8 millones son trabajadores por cuenta propia, y 603.000 son patrones o empleadores.

De otro lado, el DANE detalló que entre julio y septiembre pasado, las ciudades con las mayores tasas de desempleo fueron Quibdó (23,4 %), Cartagena (13,7 %) y Tunja (13,2 %), mientras que las que registraron menores cifras fueron Medellín (7,8 %), Villavicencio (7,7 %) y Bogotá (7,6 %).

La cifra se conoce un día después de que el Gobierno presentara el proyecto de Ley de Rescate Económico enfocado en cinco puntos que buscan "desactivar la bomba de tiempo fiscal" heredada de la gestión anterior, "apretar el cinturón" y reducir el gasto del Estado.

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento.

El Gobierno calcula que cerca del 70 % del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos, que pueden incidir directamente en las cifras.

Entre las medidas figura una reducción del 50 % del gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, así como una disminución del 20 % en los gastos de funcionamiento del Estado. También se contempla la venta de activos públicos "improductivos".

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