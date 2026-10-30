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Mundo
30 de octubre de 2026 - 17:05

El desempleo en Paraguay se mantiene en el 4,1 % en el tercer trimestre de 2026

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Asunción, 30 oct (EFE).- La desocupación en Paraguay se situó en el 4,1 % entre julio y septiembre de este año, la misma tasa registrada en el periodo precedente, entre abril y junio, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por EFE
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El desempleo bajó en 0.8 puntos si el resultado del tercer trimestre de este año se compara con el mismo periodo de 2025, cuando la tasa de ubicó en el 4,9 %.

La población desempleada totalizó 141.250 personas, de las cuales cerca de 71.484 fueron hombres (50,6 %) y 69.766 mujeres (49,4 %), en un país de 6,4 millones de habitantes, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborada por el INE.

La tasa de ocupación, que incluye a la población de 15 y más años de edad disponible para trabajar, se ubicó en el 70 % que representa a 3.290.206 personas.

La ocupación registró un leve aumento de 0,6 puntos porcentuales, si se compara con el 69,4 % del segundo trimestre de este año, lo que implica unas 66.149 nuevas personas ocupadas.

El sector terciario concentró el mayor incremento de mano de obra ocupada, en áreas como el comercio, restaurantes y hoteles, según el INE.

La fuerza de trabajo en el tercer trimestre estuvo conformada por alrededor de 3.431.456 personas, que representan el 73 % de la población de 15 y más años de edad.

Por otro lado, la subocupación, referida a las personas que trabajaron menos de 30 horas a la semana, pero están disponibles para más, subió levemente al 4,2 % de la fuerza de trabajo (143.181 ocupados aproximadamente), frente al 4,1 % registrada en el segundo trimestre.

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