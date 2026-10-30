El Gobierno de Venezuela entrega 564 nuevas viviendas a afectados por el doble terremoto

"Estamos entregando en distintos estados del país 564 viviendas, 564 viviendas de hermanos venezolanos que perdieron su hogar en La Guaira (norte)", señaló la mandataria desde Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Venezuela, donde fueron entregados 92 apartamentos.

Igualmente, Rodríguez anunció la entrega de 80 "viviendas transitorias" en el complejo militar, que se suman a las 500 entregadas el pasado 21 de octubre en Ciudad Caribia, una localidad entre Caracas y La Guaira.

Las "viviendas transitorias" son espacios unifamiliares de unos 36 metros cuadrados, con una sala común, cocina y una o dos habitaciones, que las familias habitarán mientras reciben una casa de manera permanente.

"Estamos trabajando sin descanso, nos habíamos puesto una meta de entregar 4.000 viviendas hasta el mes de diciembre, seguimos construyendo. Ya entre viviendas rehabilitadas, viviendas nuevas entregadas, hemos ya incorporado a 3.500 familias que han vuelto a su hogar o tienen una nueva casa", añadió la presidenta.

El doble terremoto del pasado 24 de junio dejó al menos 6.509 fallecidos, casi 18.000 damnificados, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales.

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El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares (unos 16.900 millones de euros) los daños físicos directos por los terremotos del 24 de junio y advirtió en julio pasado que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

En julio pasado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, estimó en 25.000 el número de viviendas que se necesitarán para las personas que perdieron sus casas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio.