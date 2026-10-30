El Gobierno del Yemen condena los nuevos ataques hutíes contra infraestructuras civiles

En un comunicado, el Gobierno señaló que el grupo hutí, alineado con Irán, atacó el Palacio de Maasheeq por segunda vez y el Aeropuerto Internacional de Aden por séptima vez este mes, y acusó al grupo de ampliar sus ataques más allá de las instituciones estatales yemeníes para amenazar la estabilidad regional y la inviolabilidad de los lugares sagrados islámicos.

Testigos afirmaron que tres fuertes explosiones sacudieron Aden a última hora del viernes como consecuencia de los ataques con misiles balísticos hutíes.

El Consejo de Ministros calificó el aeropuerto de Aden, una instalación civil clave que conecta al Yemen con el mundo exterior, como un activo nacional vital, y señaló que los repetidos ataques tenían como objetivo perturbar los servicios públicos, perjudicar los intereses de los ciudadanos y socavar la capacidad del Gobierno para desempeñar sus funciones.

Afirmó que el ataque contra el Palacio de Maasheeq, sede del Gobierno y de las instituciones estatales en la capital provisional del Yemen, no impediría a las autoridades desempeñar sus funciones ni permitiría a los hutíes imponer una nueva realidad política por la fuerza.

El Gobierno pidió una respuesta institucional integral a los ataques, que incluya una protección más estricta de las infraestructuras críticas, una mayor preparación en materia de seguridad y una mejor coordinación entre las autoridades pertinentes para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las instituciones y las instalaciones civiles.

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Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar la seguridad de Aden y reforzar la presencia de las instituciones estatales, señalando que los ataques no le disuadirían de ejercer sus poderes constitucionales en coordinación con el Consejo de Liderazgo Presidencial, las autoridades locales y los organismos militares y de seguridad.

La declaración expresó solidaridad con Arabia Saudí ante las amenazas a su seguridad, vinculando el momento en que se produjeron los ataques en el Yemen con lo que describió como un intento de atacar La Meca.

Advirtió de que los ataques suscitaban preocupación por la seguridad regional, la libertad de navegación aérea y la protección de las instalaciones civiles y los lugares sagrados islámicos.

El Consejo de Ministros instó a la comunidad internacional a adoptar medidas prácticas acordes con la gravedad de las amenazas y a garantizar que los responsables rindan cuentas, advirtiendo contra permitir que los ataques repetidos continúen sin consecuencias.

Reiterando su compromiso con el restablecimiento de las instituciones estatales y el fin del "golpe de Estado hutí", el Gobierno afirmó que seguiría trabajando para proteger a los ciudadanos y los recursos públicos.

"Atacar al Estado no suspenderá sus funciones, atacar Aden no disminuirá su papel, y el terrorismo nunca será una alternativa a la autoridad estatal ni un medio para imponer un golpe de Estado al pueblo yemení", señalaba el comunicado.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, emitió dos comunicados distintos a través de su cuenta de X en los que negaba que el grupo hubiera lanzado ataques contra las ciudades santas saudíes de Medina o La Meca.

Estos mensajes desmintiendo los ataques se produjeron después de que la coalición liderada por Arabia Saudí informara de la interceptación y destrucción de dos misiles hutíes antes de que alcanzaran La Meca y Medina el viernes por la mañana.