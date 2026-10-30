El Grupo Nutresa de Colombia registra una utilidad neta de 227,1 millones de dólares

"Los resultados del tercer trimestre ratifican la solidez financiera y estratégica de Grupo Nutresa. El mercado colombiano se mantiene como un pilar fundamental para la organización gracias a un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ventas", expresó el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.

El Ebitda (resultados antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones), excluyendo los gastos no recurrentes, ascendió a 2,93 billones de pesos (unos 913 millones de dólares), un aumento del 20,7 % frente al mismo periodo de 2025.

El Grupo reportó unas ventas por 10 billones de pesos (unos 3.116 millones de dólares) en Colombia, un aumento del 11,6 % en comparación al tercer trimestre del año pasado, y de 1.523,6 millones de dólares en el exterior, una caída del 0,3 %.

Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como los negocios de helados, que aumentó un 14,4 %, seguido de los de mascotas que incrementaron un 4,7 % y las galletas, con un 2,4 % de crecimiento.

En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de helados, cuyas ventas aumentaron un 26 %, seguido de servicios de comida (23,2 %), restaurantes (17,7 %) y café (6,4 %), según el comunicado de la empresa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El mercado colombiano se mantiene como un pilar fundamental para la organización gracias a un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ventas. Asimismo, la rigurosidad en la excelencia operativa nos ha permitido mantener la rentabilidad, haciendo frente a la volatilidad cambiaria regional que incide en la consolidación de las ventas internacionales en moneda local", agregó Gilinski.

Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en más de 80 países con un portafolio de decenas de marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.

El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.