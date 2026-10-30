ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
30 de octubre de 2026 - 20:50

El Grupo Nutresa de Colombia registra una utilidad neta de 227,1 millones de dólares

Imagen sin descripción

Bogotá, 30 oct (EFE).- El Grupo Nutresa, gigante colombiano del sector de alimentos procesados, registró una utilidad neta de 730.594 millones de pesos (unos 227,1 millones de dólares) en el tercer trimestre de este año, un incremento del 8,3 % con respecto al mismo periodo de 2025.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Los resultados del tercer trimestre ratifican la solidez financiera y estratégica de Grupo Nutresa. El mercado colombiano se mantiene como un pilar fundamental para la organización gracias a un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ventas", expresó el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, citado en el informe.

El Ebitda (resultados antes de impuestos, amortizaciones y depreciaciones), excluyendo los gastos no recurrentes, ascendió a 2,93 billones de pesos (unos 913 millones de dólares), un aumento del 20,7 % frente al mismo periodo de 2025.

El Grupo reportó unas ventas por 10 billones de pesos (unos 3.116 millones de dólares) en Colombia, un aumento del 11,6 % en comparación al tercer trimestre del año pasado, y de 1.523,6 millones de dólares en el exterior, una caída del 0,3 %.

Por segmentos, la compañía destacó el crecimiento de las ventas de varios productos en sus mercados internacionales, como los negocios de helados, que aumentó un 14,4 %, seguido de los de mascotas que incrementaron un 4,7 % y las galletas, con un 2,4 % de crecimiento.

En Colombia, el mayor crecimiento también se registró en el negocio de helados, cuyas ventas aumentaron un 26 %, seguido de servicios de comida (23,2 %), restaurantes (17,7 %) y café (6,4 %), según el comunicado de la empresa.

"El mercado colombiano se mantiene como un pilar fundamental para la organización gracias a un crecimiento sostenido de doble dígito en sus ventas. Asimismo, la rigurosidad en la excelencia operativa nos ha permitido mantener la rentabilidad, haciendo frente a la volatilidad cambiaria regional que incide en la consolidación de las ventas internacionales en moneda local", agregó Gilinski.

Nutresa, con sede en Medellín (noroeste), es una industria de alimentos presente en más de 80 países con un portafolio de decenas de marcas de carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y comidas rápidas.

El holding incluye empresas en Colombia como las compañías de galletas Noel y Tosh, las marcas cafeteras de Colcafé y Sello Rojo, y los restaurantes El Corral, Papa John's Colombia, Leños y Carbón, y Beer Station, entre otros.

Lo
más leído
del día

01
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
02
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más

Te puede interesar