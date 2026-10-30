El rey de España clausurará el encuentro empresarial previo a la Cumbre Iberoamericana

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de esta comunidad, y en esta ocasión es la CEOE la que actúa de anfitriona de un evento que se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas.

El encuentro empresarial durará dos días, el 3 y 4 de noviembre y, según la agenda oficial de Zarzuela, Felipe VI será el encargado de clausurarlo a primera hora de la tarde.

Horas después esta prevista la ceremonia de apertura de la XXX Cumbre Iberoamericana en el Teatro Real y una cena posterior ofrecida a por los reyes en el Palacio Real.

Pero se está a la espera de confirmación de esos eventos y detalles de los mismos ya que pueden sufrir alguna modificación tras el accidente ferroviario en Toledo (centro de España) en el que han fallecido al menos 69 personas.

Al día siguiente, 5 de noviembre, será la jornada central de la cumbre, que se desarrollará en el Museo de las Colecciones Reales, y en la que el rey participará junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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Previamente, el martes 3 de noviembre, Felipe VI y el presidente de Portugal, António José Seguro, inaugurarán en la Biblioteca Nacional la exposición 'Camoes: Vida, Obra y Pervivencia en la Cultura Hispánica'.

Al día siguiente, el rey entregará el premio Enrique V.Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, y asistirá a un acto del programa iberoamericano de discapacidad.

En concreto, se presentará la denominada Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad, con la que se pretende que la discapacidad reconocida en uno de los países de esta comunidad lo sea también en otros para facilitar acceso a ámbitos esenciales de la vida social y económica, como la cultura, el deporte, el ocio o el transporte.

Son eventos organizados todos en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana, la cuarta que albergará España.

A cinco días del inicio de esa cumbre aún persiste la incógnita sobre el número de jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a ella, ya que el Ejecutivo explica que en algunos casos no habrá confirmación oficial hasta última hora.

Sí se desveló este jueves que acudirá el presidente argentino, Javier Milei, quien volverá a España dos semanas después de un viaje en el que llamó "impresentable dictador" a Sánchez en una intervención en un foro con empresarios.

El presidente del Gobierno lo recibió en Madrid con una campaña en redes sociales, encabezada con el lema 'Soy zurdo y a mucha honra', y publicó después una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de la cantante argentina Lali y que fue compuesto contra Milei.

Pendiente de confirmación está la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.